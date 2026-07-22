Колледж «Подмосковье» стал победителем в номинации «Клиническая и профилактическая медицина» на Всероссийском конкурсе фотографий «Профессии будущего — 2026». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Конкурс проводился в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Колледж получил официальный диплом победителя, который пополнил архив его достижений. Фоторабота колледжа «Подмосковье» вошла в федеральную информационную кампанию, а студенты стали лицами масштабного проекта «Профессионалитет». Их снимки появятся в материалах ведущих СМИ страны.

Представители колледжа отметили, что это достижение подчеркивает высокий уровень подготовки студентов и их активное участие в современных образовательных инициативах.