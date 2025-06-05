Колледж «Подмосковье» передал гуманитарную помощь детям Донбасса и семьям Клина

Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» в Химках и Клину собрали гуманитарную помощь для детей Донбасса и многодетных семей. Им передадут игрушки, одежду, канцелярские товары и книги.

Студенты и педагоги собрали гуманитарную помощь в рамках акции «Подари надежду». Вещи передадут детям из Донбасса, а также многодетным в тяжелой жизненной ситуации из центра «Подсолнух — Клин».

Всего неравнодушные собрали 105 игрушек, 60 предметов одежды, 44 книги и канцелярию.

«Обучающиеся и преподаватели приносили гуманитарную помощь, ведь добрые дела — это очень важно и ценно. Надеемся, что собранная нами гуманитарная помощь станет приятным подарком для детей, ведь дети — это наше будущее. И каким оно будет во многом зависит от нас», — рассказали в учебном заведении.