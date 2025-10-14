Колледж «Подмосковье» отправит еще одну партию гумпомощи для бойцов СВО

Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» отправят еще одну партию гуманитарной помощи в зону СВО. Они собрали продукты питания, теплые вещи и письма.

Сбор гуманитарной помощи организовали во всех подразделениях учреждения в рамках проекта «Колледж Неравнодушных». В акции участвовали студенты, их родители, а также преподаватели. Волонтеры продолжают принимать вещи, составляют опись и упаковывают все товары, рассказали в Минобразования Подмосковья.

«Каждый груз, собранный неравнодушными волонтерами, — это привет из дома, помощь от людей, причем часто — совсем незнакомых для бойцов. Все это позволяет солдатам чувствовать на передовой поддержку обычных граждан», — отметили в администрации колледжа.

Студенты также написали бойцам письма. Благодаря поддержке общественных организаций их доставят на передовую вместе с продуктами и теплыми вещами.