Колледж Московского транспорта принял участие в донорской акции

Студенты и педагоги Колледжа Московского транспорта приняли участие в донорской акции. Совместно они собрали более 22 литров крови.

Как рассказали в областном Минздраве, всего студенты и педагоги сдали более 22 литров донорской крови, которую направят в больницы Подмосковья.

Некоторые учащиеся приняли участие в акции впервые, а некоторые уже сделали процедуру привычным делом. Так, Даниил Руденок со второго курса совершил уже 17 донацию.

«Первый раз пришел просто из любопытства, а потом понял, что не могу остановиться. Помогать людям — это ведь так естественно. Почему бы и нет? Многие мои друзья уже стали Почетными донорами. Это вдохновляет» — сказал Даниил.

На счету мастера производственного обучения Николая Павлыка уже 200 донаций. Помогать людям он начал еще в 1998 году.

«Моя супруга — врач, и она тоже почетный донор. Мы на собственном примере показываем студентам, что значит нести добро. А они потом шутят, спрашивают, в чем секрет моей молодости. А я отвечаю: кровь обновляется, а с ней и жизнь» — рассказал он.