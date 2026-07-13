Колледж «Московия» принимает заявления на обучение по востребованным специальностям

Структурное подразделение Профессионального колледжа «Московия» в городском округе Ленинский продолжает приемную кампанию 2026 года. Абитуриенты подали уже более 350 заявлений на обучение по востребованным направлениям подготовки.

В колледже предлагается обучение как на бюджетной, так и на коммерческой основе. На бюджетные места можно поступить по следующим специальностям: * 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); * 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы; * 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем; * 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; * 40.02.02 Правоохранительная деятельность; * 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).

Коммерческое обучение доступно по направлениям: * 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; * 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Документы можно подать как очно, по адресу: 142717, Московская область, г.о. Ленинский, пос. Развилка, стр. 19, так и дистанционно через электронную почту колледжа, официальный сайт или портал государственных услуг.

Прием документов осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Зачисление проводится по результатам конкурса аттестатов, а для некоторых специальностей предусмотрены дополнительные испытания. Проходные баллы формируются по мере подачи документов и будут опубликованы на сайте колледжа в режиме обновления.

Контакты приемной комиссии: Адрес: 142717, Московская область, г.о. Ленинский, пос. Развилка, стр. 19. Телефон: 8 (498) 657-34-81. Режим работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00. Суббота, 15 августа 2026 г.: с 9:00 до 16:00 (дополнительный день приема). Сайт: [приемная комиссия Профессионального колледжа «Московия»](https://колледжмосковия.рф/приемная-комиссия/).