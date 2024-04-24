Колледж из Красногорска завоевал премию в сфере профориентации | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 00:02 Колледж из Красногорска завоевал премию в сфере профориентации Министерство образования МО

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Церемония вручения премии «Россия — мои горизонты» прошла на ВДНХ. Она признана важной частью программы ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов.

Красногорский колледж признали победителем в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». За лидерство также боролся проект под названием «Профессии мужества и отваги», представленный директором Волоколамского филиала Натальей Вязовской.

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Кроме того, более трех тысяч заявок из различных регионов России поступили на конкурс. 70 лучших проектов, представляющих 25 номинаций, были отобраны экспертами. Участвовали педагоги, создатели корпоративных методик, авторы научных работ в области профориентации, а также инициаторы индивидуальных школьных проектов.

Премия присуждается за наилучшие проекты и инициативы в сфере профориентации, способствующие помощи школьникам в выборе будущей профессии.

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