Колледж «Энергия» вышел в финал всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!»

Подмосковный колледж «Энергия» принял участие во всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться!» в Казани. Финалисты могли попасть в управленческий кадровый резерв или получить гранты.

Финалисты конкурса проходили испытания по военно-прикладным дисциплинам и представили авторские программы по патриотическому воспитанию.

«Финалисты конкурса получат возможность войти в управленческий кадровый резерв, получить грант на разработку и реализацию собственной программы или совершенствование материально-технической базы своей патриотической организации», — объяснили в Минобразования Подмосковья.

Директор колледжа Константин Подоляк и руководители объединений учреждения вошли в число лучших финалистов из 70 претендентов. Они поделились историями и опытом в воспитании молодежи.

В результате руководителя военно-патриотического объединения «Энергии» Дмитрия Карпухина наградили благодарностью Федеральной службы войск национальной гвардии России.