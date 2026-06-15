Колледж «Энергия» в Балашихе готовит специалистов для авиакорпорации «Рубин»

В колледже «Энергия» городского округа Балашиха обучение студентов становится настоящим погружением в профессию. Здесь будущие машиностроители осваивают работу на станках с ЧПУ, получают опыт в сварочных работах, изготовлении полимерных композитов и других направлениях.

По словам Константина Подоляка, директора колледжа, в 2022 году учебное заведение стало базовой организацией федерального проекта «Профессионалитет» в кластере машиностроения. Якорным партнером кластера выступает авиационная корпорация «Рубин».

Колледж готовит студентов по широкому спектру специальностей, включая электрические станции, сети и системы, информационные системы и программирование, а также аддитивные технологии. Особенность проекта — в соединении теории и практики с реальным производством.

Важное преимущество для студентов — возможность получать заработную плату во время практики в «Рубине». Многие заключают целевые договоры, гарантирующие трудоустройство после выпуска. С 2022 года более 500 человек прошли практику и трудоустройство в «Рубине», а свыше 100 выпускников сегодня работают в авиакорпорации.

Николай Перков, заведующий мастерскими СПЦ ТМ «Энергия», рассказал, что студенты учатся работать на станках с ЧПУ разных систем. Во время занятий они составляют программы для обработки деталей и тут же отрабатывают их на практике.

Такая система взаимодействия решает несколько задач: закрывает кадровые потребности предприятия, дает молодежи реальный трудовой опыт и стирает границу между обучением и производством.