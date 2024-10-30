Количество жалоб по вопросам ЖКХ снизилось на 11% за неделю в Подмосковье
Еще 380 обращений от жителей приняли за семь дней на предприятии «Коммунальные системы Московской области». Это на 11% меньше, чем неделей ранее.
Почти 180 обращений поступило онлайн. Большая часть из них касалась холодного водоснабжения.
Отработали также более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Свыше 70% из них оказались связаны с засорами на внутриквартальных сетях.
К этому дню отработано 93% от общего количества обращений за неделю. Остальные находятся в работе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году сделали усиление на роторах.
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