Количество жалоб по вопросам ЖКХ снизилось на 11% за неделю в Подмосковье

Еще 380 обращений от жителей приняли за семь дней на предприятии «Коммунальные системы Московской области». Это на 11% меньше, чем неделей ранее.

Почти 180 обращений поступило онлайн. Большая часть из них касалась холодного водоснабжения.

Отработали также более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Свыше 70% из них оказались связаны с засорами на внутриквартальных сетях.

К этому дню отработано 93% от общего количества обращений за неделю. Остальные находятся в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году сделали усиление на роторах.