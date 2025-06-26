Более чем в 130 социальных учреждениях Подмосковья за питанием теперь следит искусственный интеллект. Благодаря ему уже удалось выявить и устранить почти две тысячи нарушений. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
Ежедневно сотрудники фотографируют подносы с едой и загружают снимки в специальное приложение «Проверки Подмосковья». После этого нейросеть распознает 154 разных блюда с точностью 96%. Ежедневно она проверяет свыше 400 фото, сравнивает содержимое с утвержденным меню и сразу сообщает о недочетах. Если система находит нарушение, оно отправляется на проверку, и при подтверждении выдает задание по устранению проблемы.
С начала работы проекта искусственный интеллект обработал более 181 тысячи снимков, при этом, количество жалоб на питание в соцучреждениях снизилось на 25%.
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Количество жалоб на питание в соцучреждениях Подмосковья снизилось на 25%
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