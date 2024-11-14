Количество высокотехнологичных операций выросло на 7% в Подмосковье

В больницах Подмосковья проводят высокотехнологичные операции, применяя современные медицинские технологии для лечения сложных заболеваний. Такие процедуры доступны в 38 медучреждениях региона.

Бесплатная помощь по полису ОМС предоставляется по 14 направлениям, включая онкологию, урологию и сердечно-сосудистую хирургию. В рамках высокотехнологичной медпомощи пациенты, включая детей, получают хирургическое и консервативное лечение.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов», — сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чаще всего в регионе проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей. Лечение назначается врачом при наличии показаний.