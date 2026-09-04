360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Количество врачей в Подмосковье увеличилось до 27 тысяч за пять лет

    Первый в Подмосковье Центр острых отравлений на базе отделения реанимации Пушкинской больницы
    Фото: Первый в Подмосковье Центр острых отравлений на базе отделения реанимации Пушкинской больницы/Медиасток.рф

    Численность врачей в Московской области за последние пять лет увеличилась с 25,1 до 27,1 тысячи человек за счет реализации комплекса мер поддержки медицинских кадров. Об этом доложил губернатору Андрею Воробьеву во время его визита в Балашиху председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

    Специалисты охотно едут в регион, закрепляются в регионе и демонстрируют профессиональный рост.

    «Для привлечения врачей и среднего медперсонала в Подмосковье действует целый комплекс мер: бесплатные земельные участки, выплаты на аренду жилья, социальная и бюджетная ипотека, программы „Земский доктор/фельдшер“ и „Приведи друга“. Поощряем профессионалов премиями и надбавками», — отметил Игорь Брынцалов.

    Все эти меры позволили нарастить число врачей на две тысячи за минувшие пять лет.