Количество вакансий в сфере строительства превысило 6 тысяч в Подмосковье

Подмосковные предприятия разместили более 73 тысяч вакансий на портале «Работа в России», из которых более шести тысяч — это строители. В регионе требуются инженеры, монтажники, каменщики и другие специалисты.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, средняя зарплата сотрудников на строительных предприятиях превышает 75 тысяч рублей.

«Напомню, что в Подмосковье на сегодняшний день рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы 0,1%», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Жители могут ознакомиться с вакансиями на портале «Работа в России» и пройти переобучение по федеральному проекту «Содействие занятости». Подробная информация доступна по ссылке.

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