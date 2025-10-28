Количество торговых автоматов увеличат на 30% в Подмосковье к 2027 году

С 24 по 26 октября 2025 года в Московской области в отеле «ПСБ Патриот» прошел ежегодный общероссийский форум VendCamp 2025, посвященный развитию автоматизированных сервисов. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, органов власти и эксперты отрасли, чтобы обсудить перспективы развития вендингового рынка.

Специалисты обсудили трансформацию рынка автоматизированной торговли, внедрение нового ГОСТ Р 72003-2025 «Автоматизированный сервис», а также практическую реализацию проекта «Автоматизированное питание в школах». На площадке представили производителей кофе, снеков, воды и контактных линз, а также поставщиков торгового оборудования и платежных систем.

С приветственным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов. Он отметил, что торговые автоматы становятся важным направлением в сфере торговли. По его словам, в регионе уже установили более трех тысяч автоматов, и по прогнозам их количество может удвоиться в ближайшие два года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что автоматизированные решения помогают повышать качество и доступность услуг. По программе «Предпринимательство Подмосковья» к концу 2026 года планируют довести долю торговых автоматов и малых торговых объектов до 30%, а к 2030 году — до 50%.