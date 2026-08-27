Количество телемедицинских консультаций в Подмосковье выросло в 2 раза за год

Жители Подмосковья все чаще выбирают дистанционный формат получения медицинской помощи, который полностью исключает необходимость личного визита в поликлинику. В рамках онлайн-приема врач может скорректировать текущую терапию и дать рекомендации по итогам диспансеризации или обследований.

Кроме того, желающие могут закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на льготные препараты.

«С начала этого года в Подмосковье проведено более 3,3 миллиона телемедицинских консультаций. Их доля в общей структуре обращений за медицинской помощью выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличивать число онлайн-консультаций позволяет развитие телемедицинской службы: сегодня в регионе работают уже 16 центров телемедицины», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Структура обращений показывает, что большинство пациентов (свыше 35%) используют сервис для повторных консультаций по хроническим заболеваниям. Еще 28% звонков связаны с закрытием листов нетрудоспособности, а каждый десятый обращается для дистанционного продления рецептов.

Для записи на консультацию предусмотрены приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» и региональный портал госуслуг «Здоровье».