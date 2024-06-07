Количество технологических сбоев в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 31%

Число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 31% по сравнению с предыдущей. Чаще всего жители звонили в аварийные службы по поводу отключения электричества.
Всего из 171 технологического сбоя 52 касались теплоснабжения, 26 — горячего водоснабжения, 9 — холодного водоснабжения, 160 — электричества, а оперативные группы 535 раз выезжали в муниципалитеты региона.
Также специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 21 мероприятие по обеспечению безопасности.