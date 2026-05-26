Количество субъектов МСП в Подмосковье увеличилось почти на 40% за 5 лет

В России 26 мая отмечают День российского предпринимательства — праздник, посвященный вкладу бизнеса в развитие экономики страны. В Подмосковье к этой дате подвели итоги работы по поддержке малого и среднего бизнеса и отметили рост числа предпринимателей в регионе.

За последние годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе существенно увеличилось.

«Если в 2021 году в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства области насчитывалось 354 тысячи субъектов, то сегодня, в 2026 году, их уже свыше 489 тысяч. Такой значительный рост стал возможен только благодаря системной, последовательной работе», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В регионе продолжают действовать различные меры поддержки МСП. Только в 2025 году субсидии получили более 500 предпринимателей, а общий объем финансирования составил около 900 миллионов рублей.

Средства направили на модернизацию производств, покупку оборудования, компенсацию лизинговых платежей, развитие франчайзинговых проектов, продвижение на маркетплейсах и поддержку социальных предприятий.

Одним из самых востребованных направлений остаются субсидии на приобретение оборудования и развитие производств. Предпринимателям компенсируют до половины подтвержденных затрат.

Аналогичные меры предусмотрены для бизнеса, работающего по франшизе, а также компаний, продвигающих товары через интернет-площадки. Социальные предприятия могут рассчитывать на компенсацию до 85% расходов.

Подробная информация о действующих программах поддержки размещена на инвестиционном портале Московской области.