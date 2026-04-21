Количество старост в Подмосковье превысило 3,1 тысячи

«Этот день отмечают те, кто находится на самом переднем крае общения с жителями. Те, кто каждый день решает вопросы, что называется, шаговой доступности: от освещения в подъезде до благоустройства парка, от ремонта дороги до организации праздника для детей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье — один из лидеров в стране по внедрению передовых практик и решений в мунициальное управление. Специалисты постоянно ищут новые форматы взаимодействия с жителями и регулярно обмениваются практиками как между собой, так и с коллегами их других регионов.

Несколько лет назад в Подмосковье учредили День сельского старосты. Для них также ввели единое удостоверение и специальный нагрудный знак.

«Законодательно закрепили статус советов старост при главах муниципальных образований, ведь именно благодаря советам удастся координировать деятельность старост и выстроить их эффективное взаимодействие с администрацией. Кроме этого, в сходах по выборам старост теперь могут участвовать жители, которые не прописаны, но имеют жилой дом в собственности в том или ином сельском населенном пункте», — рассказал спикер Мособлдумы.