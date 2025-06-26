Количество спорткомплексов в Балашихе увеличилось в 3 раза за последние 7 лет

За последние семь лет в Балашихе количество физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен и обновленных стадионов выросло в три раза. Современные спортобъекты привлекают как профессиональных спортсменов, так и любителей.

В интервью телеканалу 360 глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал о стремительном развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, за семь лет число комфортных спортивных объектов в округе увеличилось втрое благодаря реконструкции старых сооружений и строительству новых. Финансирование проектов осуществляется как за счет бюджета совместно с Министерством спорта Московской области, так и с привлечением инвесторов.

Одним из ярких примеров стал физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Заря, построенный при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Здесь жители занимаются плаванием, легкой атлетикой и другими видами спорта. За последние пять лет в Балашихе в микрорайоне Дзержинского и на улице Заречной также появились физкультурно-оздоровительные комплексы, которые пользуются огромной популярностью среди местных жителей.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с инвесторами. Так, рядом с ледовым дворцом появилась новая ледовая арена «Пехорка-Арена». В микрорайоне Железнодорожный реализовали масштабный проект по реконструкции стадиона «Орион». Обновили бассейн, футбольное поле, трибуны и залы, а также построили первую в районе крытую ледовую площадку. Здесь тренируются не только воспитанники спортивных школ, но и подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия», в составе которой — участники специальной военной операции. Кроме того, за счет инвесторов рядом возвели футбольный манеж, уже ставший центром притяжения для местных спортсменов.

В округе также реализуют программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов при школах. Первый такой объект — манеж для легкой атлетики и спортивной гимнастики — уже в работе. Сергей Юров подчеркнул, что благодаря региональной программе и поддержке инвесторов все спортивные объекты Балашихи либо уже привели в порядок, либо обновят в ближайшие годы. В 2026 году планируют реконструировать стадионы «Керамик» и «Строитель» в микрорайоне Железнодорожный.