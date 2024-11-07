Количество спецтехники для уборки снега увеличат в Солнечногорске

Количество спецтехники в Солнечногорске в декабре увеличат до 75 единиц, чтобы обеспечить качественную и своевременную очистку муниципалитета от снега. Сейчас на уборке дорог задействовано 22 машины, включая шесть комбинированных дорожных машин и 11 тракторов МТЗ-82.

Уборкой 286 дворовых территорий и 222 общественных пространств в Солнечногорске занимается муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск». В процессе задействованы 128 дворников, 56 механизаторов и 55 единиц техники. Контроль за выполнением работ осуществляется через региональную навигационно-информационную систему.

Общая площадь дорог в округе составляет 4 716 000 квадратных метров. Специалисты очищают дороги в соответствии с нормами ГОСТ, учитывая их категорию и интенсивность движения.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что приоритет в очистке дорог и тротуаров отводится маршрутам общественного транспорта, подъездам к школам, больницам и детским садам, а также тротуарам и автобусным остановкам.

«На очистку дворовых территорий техника выходит в 8:00. Дворники начинают уборку со входных групп, далее — лестницы и спуски во дворах. До 18:00 очищают от снега все пешеходные дорожки на дворовой территории. Детские и спортивные площадки по нормативам должны быть очищены в течение 72 часов. Допускается временное складирование снега на парковочных карманах в течение трех суток», — рассказал Константин Михальков.

На зимний сезон в округ было закуплено 4 268 тонн противогололедных материалов, из которых 1 653 тонны предназначены для уборки дворов и пешеходных дорожек. Также планируется дополнительная закупка 910 тонн соли, чтобы обеспечить посыпку дворовых территорий до конца зимнего периода.

По вопросам, связанным с уборкой снега, жители Солнечногорска могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 8 (925) 405-12-12 или на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.

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