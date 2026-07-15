Количество соцпредприятий выросло в Подмосковье на 60% за 5 лет

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сегодня в реестре социально ориентированных НКО числится свыше 1,6 тысячи организаций Подмосковья. Чтобы они могли сосредоточиться на реализации проектов и привлекать больше ресурсов и волонтеров, для них продлили налоговые льготы. До конца 2028 года НКО освобождены от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога.

«Кроме этого, в регионе действуют меры поддержки и для коммерческих социально ориентированных предприятий. Их количество растет, если в 2021 году их насчитывалось порядка 570, то за пять лет их количество возросло на 60%, до свыше 900. Включенные в специальный реестр социальные предприятия могут претендовать на компенсацию затрат, льготные займы», — добавил Игорь Брынцалов.

НКО, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Минэкономразвития России, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога.

Льгота действует в период с 2023 по 2028 год. Воспользоваться ею могут, в частности, получатели грантов президента, исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг.

Чтобы получить меры поддержки, предприятие должно быть включено в реестр социальных предприятий, зарегистрировано и вести деятельность в Московской области, не иметь налоговой задолженности, а также не находиться в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства.