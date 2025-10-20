Количество самозанятых в Подмосковье выросло на 7% в третьем квартале 2025 года

В третьем квартале 2025 года еще 70 тысяч жителей Подмосковья получили статус самозанятых. Их общее количество уже превысило миллион, рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Недавно мы переступили отметку в один миллион зарегистрированных на территории Московской области самозанятых — сегодня это уже порядка 1,29 миллиона предпринимателей в таком статусе. Таким образом, в третьем квартале в Подмосковье было зарегистрировано 70,7 тысячи самозанятых», — отметила Зиновьева.

В третьем квартале этого года рост количества самозанятых составил 7,3%. При этом с начала года этот статус получили 184,4 тысячи человек.

Самозанятые в Подмосковье работают в сферах строительства, автомобильных перевозок, образования, красоты, маркетинга и других. Им доступны разнообразные меры поддержки. Узнать о них больше можно по ссылке.