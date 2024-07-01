Количество рабочих увеличат на стройплощадках соцобъектов в Солнечногорске
Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе с руководством Дирекции заказчика капитального строительства Московской области проконтролировали возведение пристройки на 300 мест к школе в Поварово и детского сада в микрорайоне Рекинцо-2. На этих соцобъектах увеличат количество рабочих.
Строительная готовность пристройки к Поваровской школе достигла 70%. Позади — монолитные работы, сейчас идет монтаж вентиляции, электрики, также набирает обороты чистовая отделка.
Второй важный объект для округа — новый детский сад на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2. Его готовность составляет 67%. Монолитные работы уже выполнены, идет монтаж внутренних перегородок, электрики, чистовая отделка, укладка плитки. На локации трудятся около 140 специалистов. Со следующей недели подрядчик увеличит их количество до 200.
«Поручил своему заместителю Александру Сорокину каждое утро быть на строительных объектах и проверять, как застройщики выполняют свои обязательства. Вернемся к вопросу через неделю. Сейчас важная задача открыть оба учреждения 1 сентября нынешнего года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Работы на соцобъектах ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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