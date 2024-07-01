Количество рабочих увеличат на стройплощадках соцобъектов в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе с руководством Дирекции заказчика капитального строительства Московской области проконтролировали возведение пристройки на 300 мест к школе в Поварово и детского сада в микрорайоне Рекинцо-2. На этих соцобъектах увеличат количество рабочих.

Строительная готовность пристройки к Поваровской школе достигла 70%. Позади — монолитные работы, сейчас идет монтаж вентиляции, электрики, также набирает обороты чистовая отделка.

Второй важный объект для округа — новый детский сад на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2. Его готовность составляет 67%. Монолитные работы уже выполнены, идет монтаж внутренних перегородок, электрики, чистовая отделка, укладка плитки. На локации трудятся около 140 специалистов. Со следующей недели подрядчик увеличит их количество до 200.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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«Поручил своему заместителю Александру Сорокину каждое утро быть на строительных объектах и проверять, как застройщики выполняют свои обязательства. Вернемся к вопросу через неделю. Сейчас важная задача открыть оба учреждения 1 сентября нынешнего года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы на соцобъектах ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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