Количество предпрофессиональных классов в школах Подмосковья выросло на 42%

Предпрофессиональные классы открыли в 90% школ Подмосковья. В этом году количество увеличилось на 42%. Всего в них обучаются более 47 тысяч старшеклассников.

В школах Подмосковья работают 2,4 тысячи предпрофессиональных класса по восьми направлениям: агротехнологические, инженерные, IT, медиа, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и кадетские, рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Предпрофессиональные классы помогают старшеклассникам раньше определиться с будущей профессией. Ребята изучают профильные предметы и получают практические навыки — от робототехники и 3D-моделирования до биоинженерии и управления дронами. Обучение проходит вместе с вузами, колледжами и индустриальными партнерами», — рассказала Людмила Болатаева.

Ребята посещают производства, холдинги и крупные предприятия, где осваивают практические навыки. Партнеры программы проводят для школьников экскурсии, лекции и мастер-классы. В проекте участвуют авиационная корпорация «Рубин», «РОСАТОМ», научно-производственное предприятие «Исток, а также ведущие вузы страны.

Директор лицея имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминске Татьяна Хударова рассказала, что в учреждении открыли агротехнологические классы. Там обустроили умные теплицы, где для воспитанников детского сада проводят мастер-классы и практические занятия.

«В обучении мы используем современные технологии и оборудование, чтобы ребятам было интересно учиться. Из предпрофессиональных агроклассов ребята выпускаются более конкурентноспособными — они уже в школе получают компетенции, необходимые для работы в сельскохозяйственной индустрии, а вместе со школьным аттестатом выпускники нашей школы получают свидетельство о профессии», — рассказала она.

Около 70% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по выбранному в школе профилю, а их баллы на ЕГЭ выше средних по стране.