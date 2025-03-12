Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 463 тысячи

Количество малых и средних предпринимателей выросло в Подмосковье на 3,5 тысячи за февраль. Их общее число уже превысило 463 тысячи.

Как сообщили в региональном Мининвесте, самый заметный рост показал сегмент микропредприятий. Сейчас в регионе таких 449,7 тысячи. Это на 14,8 тысячи больше по сравнению с прошлогодними показателями.

«В марте в Московской области количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось до 463,6 тысячи, из которых 327,4 тысячи — это индивидуальные предприниматели. По данным статистики, каждый третий житель региона работает в компаниях малого и среднего бизнеса», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье продолжается прием заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы и открытие по франшизе. Узнать об этом подробнее модно по ссылке.

Поддержку предпринимателям также оказывают в центре «Мой бизнес» благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».