Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,4 миллиона

Количество предпринимателей в Подмосковье достигло 1,4 миллиона. Они отметят профессиональный праздник 26 мая. Ко Дню российского предпринимательства приурочили несколько мероприятий. Это вебинары, форумы и ярмарки вакансий.

Вебинар о развитии креативных индустрий проведут для предпринимателей 27 мая, а о продажах в соцсетях — 29 мая.

«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвертый житель региона. Так, в Подмосковье зарегистрировано порядка 470 тысяч субъектов МСП и 916 тысяч самозанятых граждан. В округах Московской области проведут различные мероприятия для предпринимателей, приуроченные к празднику», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Кроме того, с 26 по 30 мая в Коломне проведут конференцию о развитии туризма, молодежный бизнес-форум для школьников и ярмарку вакансий.

В Орехово-Зуеве состоится презентация производства Демиховского машиностроительного завода, в Сергиевом Посаде пройдут выставки локальных производителей, а в Балашихе пройдет бизнес-завтрак с главой округа.

Узнать больше о поддержке предпринимателей и предстоящих вебинарах можно по ссылке.