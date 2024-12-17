Количество предпринимателей увеличилось в Подмосковье на 21 тысячу за год

Количество малых и средних предпринимателей выросло в Подмосковье почти на 21 тысячу за год. Так, их общее число превысило 457 тысяч.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, по итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в секторе МСП превысило 457 тысяч.

«По итогам 11 месяцев этого года число предпринимателей и компаний в подмосковном секторе МСП превысило 457 тысяч, более 323 тысяч из которых — индивидуальные предприниматели», — сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что доля МСП в экономике региона составила около 30%.

Для поддержки предпринимательства в Подмосковье действуют меры поддержки. Так, компании могут получить субсидии на покупку и лизинг оборудования размером до пяти миллионов рублей, а также компенсировать до половины затрат при выходе на маркетплейсы.

Узнать подробнее об это можно на инвестиционном портале.