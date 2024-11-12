Количество пользователей инвестпортала достигло 10 тысяч в Подмосковье

Количество зарегистрированных пользователей на инвестиционном портале достигло 10 тысяч в Подмосковье. С его помощью владельцы бизнеса могут узнать о мерах поддержки и получить обратную связь по волнующим вопросам.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой, портал активно развивают и улучшают, поэтому активность на нем продолжит расти.

На инвестиционном портале предприниматели могут получить всю необходимую информацию о мерах поддержки, возможностях развития бизнеса и многое другое. Зарегистрированные пользователи могут подать заявку на получение субсидий и обратную связь от профильных ведомств.

Екатерина Зиновьева добавила, что портал обновляют с учетом запросов предпринимателей. Это касается и дизайна, который сделали более удобным и понятным.