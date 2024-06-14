Количество почетных доноров крови в Подмосковье превысило 28 тысяч

Почти 28 тысяч жителей Подмосковья получили звание почетного донора России или СССР. Они получают социальную поддержку.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, почетные доноры могут получать ежегодную выплату в размере более 17 тысяч рублей, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом и возвращать половину суммы за ЖКУ каждый месяц.

«Эти меры поддержки направлены на признание и благодарность за самоотверженный вклад почетных доноров в спасение жизней людей. Уникальная программа социальной поддержки для почетных доноров является одной из важных инициатив в поддержке здоровья населения и развитии донорства крови в регионе», — отметили в министерстве.

Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму — 60 раз или сочетать сдачу обоих компонентов.

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