Количество племенного скота увеличится до 90 голов в Подмосковье к концу года

Подмосковное поголовье племенного скота увеличилось с 55,1 до 88,8 тысяч голов, рост с начала года составил 37%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных на пленарном совещании Минсельхоза России.

«Прогноз на этот год ­— 90 тысяч голов. Племенные животные содержатся на базе 65 региональных предприятий — это крупный рогатый скот, лошади, кролики, птица и другие сельскохозяйственные животные. 35 предприятий занимаются разведением коров следующих пород: голштинская, черно-пестрая, айрширская. В этом году прогнозируется повышение планки до 9,5 килограммов молока на одну корову», — сказал Двойных.

Он добавил, что в Подмосковье производителям оказываются все меры государственной и региональной поддержки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».