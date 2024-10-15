Количество пассажиров на МЖД летом выросло на 8,3%

Около 338,4 миллионов пассажиров воспользовались поездами МЖД с мая по сентябрь. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, лидерами по отправке пассажиров стали Казанский, Павелецкий, Ярославский и Восточный вокзалы.

За эти летние месяцы на МЖД курсировали 68 туристических составов, что в два раза больше, чем за этот же период 2023 года.

Также летом возобновилось сообщение между Смоленском и белорусскими станциями Заольша и Осиновка Витебской области.

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