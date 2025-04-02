Количество парковок увеличат около строящейся поликлиники в Ногинске

Новая поликлиника в микрорайоне Заречье на 500 посещений в день должна быть достроена до конца этого года. Рядом с медицинским учреждением сделают парковку для посетителей и сотрудников.

Рядом со строящимся объектом расположатся подстанция скорой медицинской помощи и школа. Все три места будут пользоваться большим спросом, и, конечно, очень остро стоит вопрос подъездных путей и количества парковок.

В рамках работы комиссии по здравоохранению, качеству жизни граждан и доступной среде с 12 по 28 февраля палата проводила опрос на тему инфраструктуры строящейся поликлиники. Всего в нем приняли участие свыше 100 человек. После разбора предложений выделили наиболее часто встречающиеся и конструктивные.

Основной вопрос, который волнует жителей, это парковки и подъездные пути к поликлинике. Сколько будет заездов к будущей поликлинике, где они будут располагаться, будут ли тротуары и новые остановки рядом с ними, увеличит ли это пробки в микрорайоне. Поступили обращения и по теме доступной среды.

Председатель Общественной палаты Александр Щербаков обратился к главе округа с просьбой рассмотреть возможность реализации предложений от жителей. А также предложил провести круглый стол, на котором вопросы рассмотрят детально.

В ноябре этого года планируют провести расширенное заседание комиссии по здравоохранению, на котором озвучат моменты, которые смогли включить в план реализации. Глава округа отметил высокий темп строительства.

«Несколько видов работ ведутся параллельно. Застройщика мы хорошо знаем. За все это время сотрудничества ни разу не подводили. Надеюсь, что и в этот раз все завершится вовремя. Вопрос недостаточности поликлинического обслуживания имеет место быть, в частности, в Ногинске. Поэтому строительство данной поликлиники решит многие вопросы. Согласно контракту ждем завершение строительства в конце этого года. Что касается пожеланий от жителей, то время позволяет. Подумаем, как лучше это организовать», — рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин.