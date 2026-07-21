Количество операций в больницах Подмосковья выросло почти на 5% с начала года

Медицинские учреждения Подмосковья нарастили объем оказываемой хирургической помощи. За полгода в больницах региона выполнили более 178 тысяч вмешательств, что почти на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Хирургическую помощь в Подмосковье оказывают по разным направлениям, напомнили в региональном Минздраве. Это травматология, онкология, гинекология и другие профили.

«Рост оперативной активности стал возможен благодаря оснащению медицинских организаций современным оборудованием, внедрению малоинвазивных методик лечения, привлечению квалифицированных специалистов и работе стационаров кратковременного пребывания. Это позволило сократить сроки ожидания и повысить доступность медицинской помощи», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Лечение проводят бесплатно по направлению лечащего врача и при наличии медицинских показаний.