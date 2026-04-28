Количество обращений в Росреестр по Московской области снизилось за первый квартал 2026 года

За первый квартал 2026 года жители Московской области направили в Управление Росреестра около 27,7 тысячи обращений. Это на 13% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 31 837 обращений.

Большинство обращений (95,5%) поступили через Платформу обратной связи на Госуслугах (ПОС). Более тысячи обращений были направлены другими способами, такими как почтовое отправление или личное вручение.

Больше всего обращений поступило от физических лиц — 99,59%. Юридические лица составили 0,4%, а иные организации (сообщества) — всего 0,01%.

Начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова отметила: «Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений деятельности Росреестра и направлена на повышение качества и доступности оказания государственных услуг для жителей региона».

Чаще всего заявители обращались по вопросам государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, отображения объектов недвижимости на Госуслугах и другим.

За указанный период Управление провело личный прием 130 заявителей. Записаться на личный прием можно по телефону ВЦТО: 8-800-100-34-34.