Количество обращений по транспортному обслуживанию в Мытищах снизилось

Транспортных проблем в Мытищах с каждым годом становится меньше. Об этом заявили специалисты на совещании по улучшению транспортной доступности.

В Мытищах регулярно обновляют подвижной состав, корректируют график движения общественного транспорта. Благодаря этому снижается аварийность. Работы в этом направлении обсудили представители «Мострансавто», министерства транспортно-дорожной инфраструктуры Московской области, МУ МВД России «Мытищинский», прокуратуры, Общественной палаты, а также депутаты. Участие в совещании приняли и активные жители округа.

Позитивные изменения в транспортной отрасли отметил заместитель главы округа Кирилл Дунаев. Обсудили на совещании и вопросы, которые еще предстоит решить. В микрорайоне Пироговский идет масштабное дорожное строительство. Ситуация там придет в норму после завершения работ. Маршрут № 333 «Дружба» в одноименном микрорайоне планируют передать в Минтранс Московской области. Письмо об этом специалисты уже направили в департамент транспорта Москвы.

Отметим, что первая подобная встреча прошла в январе. Теперь совещания станут традиционными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».