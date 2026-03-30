Подмосковная служба помощи при ДТП обработала почти 3 тысячи заявок за неделю

За прошедшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 2 997 обращений от участников ДТП без пострадавших. Это на 653 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Специалисты проконсультировали и оказали поддержку 5 994 водителям, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Помощь в оформлении аварии получили участники 1 259 ДТП, а 441 авария была оформлена с использованием «Европротокола» после консультации работников «горячей линии».

В ведомстве напомнили водителям, что в случае ДТП или поломки автомобиля необходимо покинуть машину и отойти за пределы проезжей части в безопасное место. Затем следует обратиться по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и помогут оформить происшествие.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье предоставляет бесплатную дистанционную и очную помощь. Консультацию по телефону можно получить круглосуточно, а оформление дорожных аварий без пострадавших проводится в 16 центрах помощи ежедневно с 8 до 20:00.

