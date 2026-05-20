Количество многодетных семей в Балашихе за пять лет выросло на 15%

19 мая в Красногорске подвели итоги реализации Народной программы в сфере здравоохранения и социальной поддержки. За пять лет в Подмосковье выполнили более 98% обращений жителей, связанных с медициной и соцсферой.

Одной из главных тем круглого стола «Здоровая семья» стало развитие системы здравоохранения в Балашихе. В местном отделении партии «Единая Россия» сообщили, что жители уже пользуются новыми поликлиниками, которые появились в округе за последние годы. Медучреждения оснащены современным оборудованием, а прием пациентов стал доступнее и удобнее.

Развитие медицинской инфраструктуры в Балашихе продолжается. В микрорайоне Ольгино строят многопрофильную больницу на 1300 коек. Будущий комплекс станет одним из крупнейших медицинских объектов региона и будет принимать пациентов не только из Подмосковья, но и из других субъектов страны.

«Строящаяся больница станет одной из крупнейших больниц не только Московской области, но и по сравнению с другими регионами. Это будет большая значимая больница с новым оборудованием, с большими палатами, с большими операционными», — рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В округе также продолжают работу по привлечению медицинских специалистов. Помимо федеральных и региональных мер поддержки, в Балашихе действуют дополнительные выплаты для молодых врачей. Благодаря этому только с начала года в медицинские учреждения округа пришли более 200 специалистов.

Отдельное внимание участники круглого стола уделили вопросам поддержки семей. За последние пять лет число многодетных семей в Балашихе выросло на 15%. Жительница округа Анна Григорьева рассказала, что недавно стала мамой в третий раз и вновь обратилась в Московский областной перинатальный центр.

«Мы с мужем решили не останавливаться на двоих детях. Сейчас при поддержке государства намного спокойнее думать о будущем семьи. Для меня важно, что в наших медучреждениях работают опытные врачи, которым можно доверять», — поделилась Анна Григорьева.

Во время обсуждения также сообщили, что в Балашихе продолжается сбор предложений для новой Народной программы. На данный момент жители округа направили уже более 5,5 тысячи инициатив.