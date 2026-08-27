Количество математических классов в школах Подмосковья увеличат более чем вдвое

Фото: Химкинская СОШ №8 имени В. И. Матвеева открылась после капремонта / Медиасток.рф

В новом учебном году число профильных математических классов в Московской области увеличится более чем в два раза. Их количество достигнет 4 274, сообщил на форуме педагогов Подмосковья губернатор Андрей Воробьев .

Углубленное обучение пройдут 80 тысяч школьников под руководством 2,5 тысяч педагогов.

Методическим куратором программы выступает региональный центр математического образования «Вектор», созданный на базе технолицея имени В. И. Долгих в Истре.

«Профильные математические классы пользуются огромной популярностью. Мы видим этот запрос, направляем туда ресурсы, и как итог — средний балл по точным наукам у нас растет. И огромное спасибо всей команде, которая готовит детей к школьным олимпиадам — это особый преподавательский подход, дающий отличный результат», — сказал Андрей Воробьев.