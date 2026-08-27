Количество математических классов в школах Подмосковья увеличат более чем вдвое
В новом учебном году число профильных математических классов в Московской области увеличится более чем в два раза. Их количество достигнет 4 274, сообщил на форуме педагогов Подмосковья губернатор Андрей Воробьев.
Углубленное обучение пройдут 80 тысяч школьников под руководством 2,5 тысяч педагогов.
Методическим куратором программы выступает региональный центр математического образования «Вектор», созданный на базе технолицея имени В. И. Долгих в Истре.
«Профильные математические классы пользуются огромной популярностью. Мы видим этот запрос, направляем туда ресурсы, и как итог — средний балл по точным наукам у нас растет. И огромное спасибо всей команде, которая готовит детей к школьным олимпиадам — это особый преподавательский подход, дающий отличный результат», — сказал Андрей Воробьев.