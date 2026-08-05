Количество маммографий в Подмосковье выросло на 62% за год

Маммографическое исследование остается одним из ключевых методов ранней диагностики патологий молочных желез. Оно позволяет выявить изменения в тканях до того, как появятся первые симптомы, что существенно повышает эффективность терапии. С начала года в регионе проведено около 290 тысяч маммографий. Отклонения обнаружены почти в 24 тысячах случаев.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%, что говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

При выявлении патологических изменений пациенток направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза и при необходимости назначают лечение.

Жительницы региона старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование более двух лет. В остальных случаях направление выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или через чат-бота «Денис» в мессенджере «Макс».

Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения онкологических заболеваний.