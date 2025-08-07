Количество малоинвазивных операций выросло в Подмосковье на 53% за год

За полгода в Подмосковье провели более 205 тысяч операций, из которых более 120 тысяч выполнили малоинвазивно. Это на 53% больше, чем за такой же период прошлого года.

Общее количество операций в Подмосковье заметно увеличилось. Вместе с ним выросло число малоинвазивных вмешательств. Они дают возможность помочь пациенту без больших разрезов.

«Такие методы позволяют сократить срок пребывания пациента в стационаре и период восстановления, а также существенно снизить риск послеоперационных осложнений», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С этого года в Подмосковье работают стационары кратковременного пребывания. Там пациенты могут получить медицинскую помощь, которая не требует долго восстановления. Ее оказывают по профилям урологии, гинекологии, проктологии, оториноларингологии и хирургии. Лучение проводят бесплатно по полису ОМС.

Записатьс яна прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал «Здоровье».