Количество малоинвазивных операций увеличилось в Подмосковье на 7% за год

В государственных клиниках Подмосковья все чаще применяют малоинвазивные методы хирургического лечения. Они позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после операций и снижать риск осложнений.

Малоинвазивная хирургия также дает пациентам возможность избежать сильных болевых ощущений.

«В Подмосковье доля таких операций достигла 60%, а их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7%», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Малоинвазивные вмешательства выполняют при наличии медицинских показаний, их назначает врач. Жители Подмосковья могут пройти такое лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Записаться на консультацию к профильному специалисту можно по телефону 122, через региональный портал «Здоровье», а также с помощью инфоматов в медицинских учреждениях и чат-бота в мессенджере «Макс».