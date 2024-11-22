Количество кафе и ресторанов в Подмосковье превысило 8 тысяч

Количество заведений общественного питания ежегодно увеличивается в Подмосковье. В третьем квартале года в регионе открыли свыше 200 новых заведений. Их общее количество уже превысило восемь тысяч.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, за год в Подмосковье создали 5,6 тысячи посадочных мест в заведениях общепита. Это кафе, бары, рестораны и закусочные. Общее количество мест теперь составляет 338 тысяч.

В этом году 79 новых кафе заработали в Красногорске, 49 — в Ленинском округе, 34 — в Сергиевом Посаде, 31 — в Королеве и по 29 в Люберцах и Орехово-Зуеве.