Количество IT-специалистов в Подмосковье выросло на 2,4 тысячи

Подмосковье оказало финансовую поддержку компании «ВымпелКом — Информационные технологии», и это позволило усилить IT-отрасль региона более чем на 2,4 тысячи специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Мы стремимся выстроить систему коммуникации с грантополучателями так, чтобы быстро получать от них обратную связь, знать об их успехах и трудностях. Это позволяет быть в курсе текущей ситуации и адаптировать нашу поддержку в соответствии с реальными запросами», — отметил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Компания «ВымпелКом — Информационные технологии» специализируется на разработке программного обеспечения, тестировании и обеспечении безопасности приложений, консалтинге, обслуживании и поддержке.

В 2024 году прием заявок на предоставление IT-грантов от Подмосковья продлится до 20 ноября. Претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в регионе и получают выручку от разработки программ или производства компьютерной техники. Узнать больше можно на региональном портале госуслуг.

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