Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 21% за год

С начала года до конца апреля 2026-го в Московской области зафиксировали 782 дорожно-транспортных происшествия. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Минтранса Подмосковья, количество погибших в авариях сократилось на 40%, а раненых — на 11%.

«Положительная динамика в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохраняется», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Он также добавил, что в рамках ремонтного сезона планируется продолжить работу по улучшению дорожной инфраструктуры.

Среди трех наиболее распространенных видов ДТП в Подмосковье наблюдается снижение показателей аварийности:

столкновения — 382 случая (-14 по сравнению с прошлым годом);

наезды на пешеходов вне переходов — 123 случая (-65 по сравнению с прошлым годом);

наезды на пешеходов на переходах — 103 случая (-56 по сравнению с прошлым годом).

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения соблюдать правила. Особенно важно следить за своим самочувствием в летний период, когда жаркая погода может влиять на здоровье. Рекомендуется пить больше воды и минимизировать время пребывания на улице в активные солнечные часы.