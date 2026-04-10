Количество ДТП в Московской области снизиось на 21% в первом квартале 2026 года

В период с января по март 2026 года на дорогах Московской области зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В 550 дорожных авариях погибли 82 человека и 672 человека получили травмы. Это меньше на 42% и 11% соответственно, чем в прошлом году.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «По итогам трех месяцев 2026 года мы фиксируем положительную динамику в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение количества ДТП и числа жертв — это результат комплексной работы: улучшения дорожной инфраструктуры, усиления контроля за соблюдением ПДД и, безусловно, повышения культуры вождения».

Отмечается позитивная динамика в наездах на пешеходов: в 97 наездах вне переходов зафиксировано 20 погибших и 84 раненых, а в 78 наездах на переходах — 5 погибших и 75 раненых.

Съезды с дороги показали значительное снижение — на 73%, а число наездов на стоящие транспортные средства выросло на 11%.

