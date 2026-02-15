Количество ДТП в Московской области снизилось на 22% в январе 2026 года

В январе 2026 года на дорогах Московской области зафиксировано 177 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 22% меньше по сравнению с январем прошлого года, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья. В дорожных авариях погибли 16 человек, а травмы получили 216 человек, что меньше на 69% и 13% соответственно.

«Сравнивая показатели за январь, отмечу, что мы видим значительное снижение тяжести последствий в ДТП благодаря проведенному комплексу работ по обустройству дорог элементами безопасности», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым частым видом ДТП в январе стали столкновения, их произошло 81. В этих авариях погибли 8 человек и получили травмы 116 человек. Больше половины столкновений произошли в светлое время суток.

На втором месте остаются наезды на пешеходов, хотя их количество значительно снизилось по сравнению с прошлым январем. Всего зафиксировано 29 наездов на переходах и 31 наезд вне переходов.

Минтранс Подмосковья призывает участников движения соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также рекомендуется носить световозвращатели в темное время суток, чтобы быть заметнее.

