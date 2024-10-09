Количество ДТП сократилось на 4% в Подмосковье за год

Свыше 2,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий с жертвами и пострадавшими зафиксировали на территории Московской области с начала года. Этот показатель на 4% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Зампред правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что по сравнению с предыдущим годом также уменьшилось количество погибших — на 7%, а раненых — на 6%. Наиболее распространенными типами ДТП остаются столкновения, а также наезды на пешеходов, как вне, так и на пешеходных переходах.

Чтобы повысить уровень безопасности на дороге в осенний период, водителям рекомендуется проверять давление в шинах, состояние аккумулятора и работоспособность фар. Необходимо регулярно протирать стекла автомобиля, так как загрязнение лобового стекла становится особенно актуальной проблемой в это время года.

Отсутствие омывающей жидкости может привести к тому, что дворники будут лишь размазывать грязь, что значительно увеличивает риск ДТП. Рекомендуется также вручную протирать участки стекла, куда не могут добраться дворники.

С учетом уменьшения светового дня пешеходам следует использовать светоотражающие элементы для повышения заметности, а водителям стоит внимательнее относиться к обстановке на дороге, снижаю скорость в населенных пунктах, а также в местах, где установлен знак «Дикие животные», перед переходами и вблизи луж, чтобы избежать аквапланирования.

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