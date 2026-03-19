Количество ДТП снизилось в Подмосковье на 22% за год

В Подмосковье подвели предварительные итоги аварийности на дорогах в первой половине марта, и цифры оказались обнадеживающими. С 1 по 17 число в регионе зафиксировали 108 дорожно-транспортных происшествий.

Травмы в авариях получили 144 человека, а жертвами ДТП стали 14. Однако если сравнить эти показатели с аналогичным отрезком прошлого года, количество аварий сократилось на 22%, а число погибших уменьшилось сразу на 39%.

В этом году в период с 1 по 17 марта в Подмосковье произошло на 30 ДТП меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это связано не только с изменением погодных условий, но и с работой на опережение в рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“: установкой элементов инфраструктуры, среди которых знаки и дополнительная подсветка.

Самым распространенным видом аварий по-прежнему остаются столкновения машин: на их долю пришлась почти половина всех инцидентов — 53 случая. В этих ДТП пострадали 90 человек, четырех из них спасти не удалось. В марте 2025 года случилось 64 столкновения, а жертв было почти втрое больше — 11 человек.

Происшествий на пешеходных переходах стало заметно меньше. В этом году на «зебрах» сбили 14 человек, и все они остались живы (годом ранее было 20 ДТП с пострадавшими). Практически сошли на нет съезды машин с дороги — зафиксирован всего один случай против десяти в 2025.

Вне пешеходных переходов под колеса попали 28 человек, пятеро из них погибли.

«С начала года снизили скоростной режим на подъездах к 1,3 тысячи пешеходных переходов, дополнительно подсветили более 190 переходов и смонтировали около 100 шериф-балок на опасных участках дорог вне населенных пунктов», — подчеркнул Марат Сибатулин.

Чаще всего аварии случались днем, а самым неудачным днем стало 14 марта, когда произошло сразу 12 ДТП.

В Министерстве транспорта Подмосковья обратились к участникам движения с призывом сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать правила.