Количество ДТП с участием такси в Подмосковье уменьшилось на 18% за год

С начала года в Подмосковье произошло 156 ДТП с участием такси. Это на 18% меньше, чем за такой же период прошлого года. Травмы получили 186 человек, что на 26% ниже прошлогодних показателей.

Как рассказали в областном Минтрансе, основной причиной ДТП стало превышение скоростного режима и нарушение правил перестроения. Количество аварий снизилось благодаря дополнительной работы с водителями. Теперь для них действует обязательная аттестация на знание правил работы такси.

«Кроме этого, перевозчики в обязательном порядке оформляют полис страхования гражданской ответственности, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП. Ежедневно в такси Подмосковья работает порядка 65 тысяч автомобилей такси, которые перевозят более 1,3 миллиона пассажиров в сутки. Мы работаем не только над безопасностью, но и активно развиваем сервис такси», — рассказали в ведомстве.

Аттестацию для таксистов ввели для повышения безопасности пассажиров. С 1 марта водители должны пройти тестирование и подтвердить свои знания. Вопросы связаны с правилами перевозки, расположения значимых культурных и социальных объектов.

Всего в Подмосковье работают более 118 тысяч машин такси и более 32,5 тысячи перевозчиков. Им напомнили о важности строгого соблюдения ПДД.

«Водители такси несут двойную ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Водителю обязательно нужно быть пристегнутым ремнем безопасности, а также напомнить об этом пассажирам», — сказали в ведомстве.