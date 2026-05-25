Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,8 тысячи заявок за неделю

За период с 15 по 21 мая Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам 2 866 аварий без пострадавших. По сравнению с предыдущей неделей количество происшествий выросло на 603 случая, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Помощь предоставляется в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить необходимые действия, оформить «Европротокол» на месте или в центре помощи.

За указанный период консультационную помощь получили 5 732 водителя. Участники 1 077 ДТП оформили документы в центрах помощи, 250 аварий — по «Европротоколу», а 100 — распиской.

В ведомстве напомнили, что в случае поломки или ДТП не следует оставаться в машине или рядом с ней. Это опасно и может привести к повторной аварии. Сначала нужно уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по единому номеру 112. Специалисты Службы помощи окажут необходимую помощь и поддержку.